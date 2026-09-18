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Фицо в последний момент отменил визит в Украину на саммит в Карпатах, - источник

13:44 18.09.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Фицо в последний момент отменил визит в Украину на саммит в Карпатах, - источник Фото: Роберт Фицо (Getty Images)
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Премьер Словакии Роберт Фицо не приехал в Украину для участия в саммите "Карпатская инициатива".

Об этом РБК-Украина стало известно из собственных источников.

Согласно информации РБК-Украина, причиной отказа Фицо приехать могло стать ухудшение состояния здоровья.

Также источники сообщают, что визит словацкого премьера в Украину действительно готовился, но был отменен в последний момент.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский заявил о создании нового формата сотрудничества - "Карпатской восьмерки" (С8). Инициатива должна усилить взаимодействие стран региона в области безопасности, энергетики и экономики.

По словам главы государства, саммит карпатских государств впервые проводится в Украине. В нем принимают участие представители регионов и громад соседних стран.

Зеленский подчеркнул, что новый альянс призван способствовать сближению государств региона и создать дополнительную площадку для совместного решения актуальных задач.

Отметим, Роберт Фицо заявил, что для него важно членство страны в НАТО, однако добавил, что боится того, насколько "громкие воинственные речи звучат в Европе".

Премьер Словакии намекнул, что в случае войны не хочет, чтобы его страна была втянута в нее "из-за какой-то пятой статьи" Альянса.

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