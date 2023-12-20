Фіцо обіцяє ветувати вступ України в НАТО і лякає початком третьої світової війни

Глава уряду Словаччини заявив про намір користуватися правом вето на таке рішення доти, доки "я маю можливість впливати на словацьку політичну сцену".

"Не дивно, що партія, яка становить більшість у словацькому уряді, не погодиться із членством України в НАТО, адже це було б початком третьої світової війни", - розповів він та додав, що вірить, що "цього ніколи не станеться".

У розмові з ведучим Фіцо зазначив, що на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом озвучив свою позицію стосовно вступу України до блоку.

Також словацький прем'єр озвучив думку, що на долучення України до Європейського союзу знадобляться роки, а сам він не проти євроінтеграції держави.

"Якщо для того, щоб підтримати Україну, потрібно було зробити такий переоцінений політичний жест - я не маю з цим проблем... але вона має виконати всі умови, - сказав Фіцо.

Відео: прем'єр Словаччини Фіцо висловився про питання вступу України до НАТО та ЄС

Позиція уряду Словаччини щодо підтримки України

Нагадаємо, після осінніх виборів у Словаччині чиновники уряду вже неодноразово заявляли про те, що припиняють постачання озброєння Україні, але продовжать надавати іншу допомогу.

Лідер антиукраїнської партії Smer-SD Роберт Фіцо, який став новим прем'єром Словаччини, неодноразово озвучував кремлівські тези і вирізнявся проросійською риторикою. Також він вважає, що війна є "замороженим конфліктом", який нібито неможливо вирішити шляхом відправки зброї ЗСУ.

Зазначимо при цьому, що, за словами Фіцо, він не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.

Як раніше зазначила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Україна не має проблем з новим урядом Словаччини під керівництвом Фіцо.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, торік 30 вересня стало відомо, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком. Київ очікував отримати запрошення на вступ країни до Альянсу під час літнього саміту у Вільнюсі, але цього не сталося.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, Україна не зможе приєднатися до Альянсу, поки не закінчаться активні бойові дії.

Додамо, що за підсумками Ради Україна-НАТО у Брюсселі 29 листопада Україна отримала від НАТО рекомендації щодо вступу. Вони стосуються первинних реформ для вступу до Альянсу.