Фицо обещает ветировать вступление Украины в НАТО и пугает началом третьей мировой войны

Глава правительства Словакии заявил о намерении пользоваться правом вето на такое решение до тех пор, пока "у меня есть возможность влиять на словацкую политическую сцену".

"Неудивительно, что партия, составляющая большинство в словацком правительстве, не согласится с членством Украины в НАТО, ведь это было бы началом третьей мировой войны", - рассказал он и добавил, что верит, что "этого никогда не произойдет".

В беседе с ведущим Фицо отметил, что на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом озвучил свою позицию по вопросу вступления Украины в блок.

Также словацкий премьер озвучил мнение, что на присоединение Украины к Европейскому союзу потребуются годы, а сам он не против евроинтеграции государства.

"Если для того, чтобы поддержать Украину, нужно было сделать такой переоцененный политический жест - у меня нет с этим проблем... но она должна выполнить все условия, - сказал Фицо.

Видео: премьер Словакии Фицо высказался о вопросах вступления Украины в НАТО и ЕС

Позиция правительства Словакии по поддержке Украины

Напомним, после осенних выборов в Словакии чиновники правительства уже неоднократно заявляли о том, что прекращают поставки вооружения Украине, но продолжат оказывать другую помощь.

Лидер антиукраинской партии Smer-SD Роберт Фицо, который стал новым премьером Словакии, неоднократно озвучивал кремлевские тезы и отличался пророссийской риторикой. Также он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно разрешить путем отправки оружия ВСУ.

Отметим при этом, что, по словам Фицо, он не намерен препятствовать экспорту частных оборонных компаний.

Как ранее отметила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, у Украины нет проблем с новым правительством Словакии под руководством Фицо.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, в прошлом году 30 сентября стало известно, что Украина подает заявку на вступление в НАТО по ускоренному порядку. Киев ожидал получить приглашение на вступление страны в Альянс во время летнего саммита в Вильнюсе, но этого не произошло.

Как заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, Украина не сможет присоединиться к Альянсу, пока не закончатся активные боевые действия.

Добавим, что по итогам Совета Украина-НАТО в Брюсселе 29 ноября Украина получила от НАТО рекомендации по вступлению. Они касаются первичных реформ для вступления в Альянс.