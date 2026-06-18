Фіцо хоче організувати пряму лінію зв'язку між Україною та РФ

Як повідомляє видання, Фіцо сьогодні перед засіданням Європейської ради вперше особисто зустрінеться з прем'єр-міністром Угорщини Петером Мад'яром.

Він також проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським щодо майбутнього відносин між країнами.

"Я припускаю, що ми в першу чергу говоритимемо про процес вступу України до Європейського Союзу", - сказав Фіцо.

Прем'єр Словаччини заявив, що не бачить причин, чому він не повинен підтримати спільне комюніке за підсумками саміту щодо України.

На засіданні Європейської ради Фіцо хоче запропонувати встановлення прямої лінії зв'язку між Росією та Україною.

Він наголосив, що якщо Україна не матиме перспективи після закінчення війни, "ми можемо стати свідками величезного розширення організованої злочинності".

Фіцо також зазначив, що ніколи не відкидав інтерес України до членства в ЄС.

"Уряд, який я очолюю, не підтримуватиме жодних скорочень чи винятків, а також варіантів обходу регулярного вступу до Європейського Союзу. Україна повинна виконати всі умови", - наголосив він.

Словацький прем'єр також додав, що ЄС не здатний відігравати вирішальну роль у переговорах щодо миру в Україні.

Він повторив, що потрібна заміна на посаді високого представника ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки, яку обіймає Кая Каллас.

Фіцо також вважає великою помилкою відхилення кандидатури колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера на роль перемовника від Європи у мирних переговорах щодо України.

"Перемовником може бути людина, яка знає обидві сторони", - зазначив він, додаючи, що робота Шредера в регіоні добре відома, і цю ідею потрібно переглянути.