Фітнес-тренерка дала поради молодим мамам для енергії та швидкого відновлення

Повернення у форму після пологів, відновлення сил та підтримка енергії - одні з найбільших викликів для молодих мам.
Дар’я Михайленко, відома фітнес-тренерка та дружина футболіста Миколи Михайленка, яка сама нещодавно стала мамою, в інтерв'ю РБК-Україна поділилася своїми секретами та цінними порадами для жінок у цей особливий період.
Михайленко, яка викликала захоплення своїх підписників швидким поверненням у форму після народження сина, наголошує на важливості фізичної активності.
"Якщо немає ніяких заборон - займайтеся спортом. Неважливо, скільки це, 20 хвилин чи 40. Це вже великий вклад у себе", - радить вона молодим мамам.
Окрім фізичних навантажень, ключову роль у підтримці здоров'я та енергії відіграє харчування. Дар’я дотримується власного принципу.
"Я харчуюся 80/20. Де 80% - це корисне харчування, а 20 % - це те, що душа забажає. Харчуюсь 2-3 повноцінних прийомів їжі та один перекус", - розповідає фітнес-тренерка.
Вона підкреслює, що їжа для матусь - це не лише задоволення, а джерело сили.
"Головне - їсти збалансовано. Дотримуватися білків, жирів та вуглеводів. Їжа - це енергія та сила, а для матусь це дуже важливо", - пояснює тренерка.
Серед рекомендованих продуктів - м'ясо, риба, овочі, різні крупи та продукти з високим вмістом заліза.
Натомість варто уникати напівфабрикатів.
Навіть за умови насиченого графіку чоловіка-футболіста, Дар’я знаходить сили та час для відновлення.
"Сили черпаю з посмішки малюка. Я займаюсь з ним кожного дня. Також допомагає мій улюблений спорт. Після тренування, я як батарейка, туди-сюди", - зізнається вона.
Особистий час та підтримка родини також відіграють важливу роль у її балансі.
"Мені допомагає моя сім’я, особливо моя мама. Я ще й народила на її день народження", - розповідає жінка.
Ці прості, але дієві поради від Дар’ї Михайленко можуть стати справжнім натхненням та практичним посібником для молодих мам, які прагнуть бути енергійними, здоровими та щасливими.
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