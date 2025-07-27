Фітнес-тренерка дала поради молодим мамам для енергії та швидкого відновлення

Спорт хоча б 20 хвилин на день

Михайленко, яка викликала захоплення своїх підписників швидким поверненням у форму після народження сина, наголошує на важливості фізичної активності.

"Якщо немає ніяких заборон - займайтеся спортом. Неважливо, скільки це, 20 хвилин чи 40. Це вже великий вклад у себе", - радить вона молодим мамам.

Правильне харчування для матусь: принцип "80/20"

Окрім фізичних навантажень, ключову роль у підтримці здоров'я та енергії відіграє харчування. Дар’я дотримується власного принципу.

"Я харчуюся 80/20. Де 80% - це корисне харчування, а 20 % - це те, що душа забажає. Харчуюсь 2-3 повноцінних прийомів їжі та один перекус", - розповідає фітнес-тренерка.

Вона підкреслює, що їжа для матусь - це не лише задоволення, а джерело сили.

"Головне - їсти збалансовано. Дотримуватися білків, жирів та вуглеводів. Їжа - це енергія та сила, а для матусь це дуже важливо", - пояснює тренерка.

Серед рекомендованих продуктів - м'ясо, риба, овочі, різні крупи та продукти з високим вмістом заліза.

Натомість варто уникати напівфабрикатів.

Сила з посмішки малюка та особистий час

Навіть за умови насиченого графіку чоловіка-футболіста, Дар’я знаходить сили та час для відновлення.

"Сили черпаю з посмішки малюка. Я займаюсь з ним кожного дня. Також допомагає мій улюблений спорт. Після тренування, я як батарейка, туди-сюди", - зізнається вона.

Особистий час та підтримка родини також відіграють важливу роль у її балансі.

"Мені допомагає моя сім’я, особливо моя мама. Я ще й народила на її день народження", - розповідає жінка.

Ці прості, але дієві поради від Дар’ї Михайленко можуть стати справжнім натхненням та практичним посібником для молодих мам, які прагнуть бути енергійними, здоровими та щасливими.