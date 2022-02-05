Fitch ухудшило прогноз рейтинга Украины из-за российской эскалации

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило прогноз долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) Украины в валюте с "положительного" на "стабильный". Его зафиксировали на уровне "B".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор агентства Fitch Ratings .

Отмечается, что ожидания более продолжительного периода обострения напряженности в отношениях с Россией, повышенный риск конфликта, ограниченные условия финансирования, умеренный отток капитала и ослабление международных резервов повысили риски внешнего финансирования со времени предыдущего обзора в августе.

"Существует высокая степень неопределенности в отношении ближайших стратегических целей президента Путина, а выросший риск вторжения отражает длительный период наращивания войск вдоль украинской границы, слабые перспективы достижения согласия по основным требованиям, сформулированным российской стороной и усиленную подготовительную реакцию США", - говорится в сообщении.

Fitch Ratings также отмечает, что прогноз "стабильный" частично отражает базовый сценарий агентства, согласно которому полномасштабного военного конфликта с Россией удастся избежать, а несколько больший доступ Украины к финансированию МФО и на двусторонней основе вместе с макростабильностью, укреплением фискальных и валютных резервов позволит в 2022 году смягчить последствия сложившейся ситуации.

"Однако мы ожидаем продолжительный период повышенной напряженности и риска и видим несколько более высокую вероятность проведения более ограниченных военных операций, таких как на Донбассе", - уточняет агентство.