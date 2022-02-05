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Fitch погіршило прогноз рейтингу України через російську ескалацію

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Субота 05 лютого 2022 04:58
Fitch погіршило прогноз рейтингу України через російську ескалацію Фото: Fitch погіршило прогноз рейтингу України через російську ескалацію (fitchratings.com)
Автор: Артур Родивилов

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило прогноз довгострокового рейтингу дефолту емітента (РДЕ) України у валюті з "позитивного" на "стабільний". Його зафіксували на рівні "B".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд агентства Fitch Ratings.

Відзначається, що очікування більш тривалого періоду загострення напруженості у відносинах з Росією, підвищений ризик конфлікту, обмежені умови фінансування, помірний відтік капіталу і ослаблення міжнародних резервів підвищили ризики зовнішнього фінансування з часу попереднього огляду в серпні.

"Існує високий ступінь невизначеності щодо найближчих стратегічних цілей президента Путіна, а ризик вторгнення, що виріс, показує тривалий період нарощування військ уздовж українського кордону, слабкі перспективи досягнення згоди за основними вимогами, сформульованими російською стороною і посилену підготовчу реакцію США", - йдеться в повідомленні.

Fitch Ratings також зазначає, що прогноз "стабільний" частково показує базовий сценарій агентства, згідно з яким повномасштабного військового конфлікту з Росією вдасться уникнути, а дещо більший доступ України до фінансування МФО і на двосторонній основі разом з макростабільністю, зміцненням фіскальних і валютних резервів дозволить у 2022 році пом'якшити наслідки ситуації, що склалася.

"Однак ми очікуємо тривалий період підвищеної напруженості і ризику і бачимо дещо вищу ймовірність проведення більш обмежених військових операцій, таких як на Донбасі", - уточнює агентство.

Нагадаємо, в листопаді 2021 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings заявило, що військова загроза з боку Росії негативно впливає на рейтинги України. Однак агентство не очікувало значного погіршення ситуації.

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