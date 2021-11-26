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Fitch оценило геополитические риски наращивания Москвой войск у границы Украины

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Украина, Пятница 26 ноября 2021 11:15
Fitch оценило геополитические риски наращивания Москвой войск у границы Украины Фото: Fitch Ratings оценило риски российского вторжения в Украину (fitchratings.com)
Автор: Александр Белоус

Военная угроза со стороны России негативно влияет на рейтинги Украины. Однако международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не ожидает значительного ухудшения ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

"Недавние сообщения о наращивании российских войск у восточной границы Украины подчеркивают геополитический риск, что является слабостью рейтинга", - говорится в обзоре.

При этом агентство сохраняет свой базовый сценарий, согласно которому экономика Украины сохранит устойчивость.

"Ключевым предположением нашего августовского обзора было то, что конфликт с Россией не должен подорвать общие экономические показатели, и это остается нашим базовым вариантом", - говорится в сообщении.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель предостерегла Россию от агрессии против Украины. По ее словам, ЕС должен быть готов ввести новые санкции в отношении Москвы, если ситуация на Донбассе или украинской границе обострится.

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