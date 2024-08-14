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Fitch тимчасово знизило рейтинг України через реструктуризацію боргу

Фото: Fitch знизило рейтинг України до дефолтного рівня (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті з C до RD (обмежений дефолт). Рейтинг буде підвищено після завершення реструктуризації боргу на 20 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Fitch.

Зниження рейтингу України відбулося після закінчення 10-денного пільгового періоду для виплати купона за єврооблігаціями 2026 року на суму 750 млн доларів, яка має бути зроблена 1 серпня.

"Це знаменує собою подію дефолту відповідно до критеріїв Fitch щодо суверенного рейтингу, а також індивідуального рейтингу випуску порушеного цінного паперу", - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, 9 серпня уряд України офіційно розпочав процедуру отримання згоди на реструктуризацію непогашених суверенних єврооблігацій на суму 19,7 млрд доларів та гарантованих державою облігацій Укравтодору на суму 0,7 млрд доларів. Пропозиція має на увазі суттєве скорочення термінів, включаючи скорочення основного боргу та відсотків, а також продовження строків погашення.

Завершення реструктуризації боргу, на думку Fitch, нормалізує відносини із зовнішніми кредиторами. Потім Fitch підвищить довгостроковий РДЕ України до рівня, який відповідає перспективам платежів з обслуговування боргу.

Нагадаємо, Україна 22 липня досягла домовленостей із Комітетом власників єврооблігацій України щодо реструктуризації виплат із зовнішнього боргу. Угода передбачатиме, що існуючі єврооблігації на суму 23,4 млрд доларів у обігу будуть обмінені на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої наведеної вартості боргу на 60%.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings 2 серпня знизило рейтинг України до вибіркового дефолту. Після набуття чинності реструктуризацією комерційного боргу агентство вважатиме дефолт усуненим та підвищить рейтинг.

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