Fitch тимчасово знизило рейтинг України через реструктуризацію боргу

Зниження рейтингу України відбулося після закінчення 10-денного пільгового періоду для виплати купона за єврооблігаціями 2026 року на суму 750 млн доларів, яка має бути зроблена 1 серпня.

"Це знаменує собою подію дефолту відповідно до критеріїв Fitch щодо суверенного рейтингу, а також індивідуального рейтингу випуску порушеного цінного паперу", - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, 9 серпня уряд України офіційно розпочав процедуру отримання згоди на реструктуризацію непогашених суверенних єврооблігацій на суму 19,7 млрд доларів та гарантованих державою облігацій Укравтодору на суму 0,7 млрд доларів. Пропозиція має на увазі суттєве скорочення термінів, включаючи скорочення основного боргу та відсотків, а також продовження строків погашення.

Завершення реструктуризації боргу, на думку Fitch, нормалізує відносини із зовнішніми кредиторами. Потім Fitch підвищить довгостроковий РДЕ України до рівня, який відповідає перспективам платежів з обслуговування боргу.