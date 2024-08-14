RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Fitch временно снизило рейтинг Украины из-за реструктуризации долга

Фото: Fitch снизило рейтинг Украины до дефолтного уровня (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с C до RD (ограниченный дефолт). Рейтинг будет повышен после завершения реструктуризации долга на 20 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Fitch.

Снижение рейтинга Украины последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму 750 млн долларов, которая должна быть произведена 1 августа.

"Это знаменует собой событие дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного рейтинга, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги", - говорится в сообщении.

По данным агентства, 9 августа правительство Украины официально начало процедуру получения согласия на реструктуризацию непогашенных суверенных еврооблигаций на сумму 19,7 млрд долларов и гарантированных государством облигаций Укравтодора на сумму 0,7 млрд долларов. Предложение подразумевает существенное сокращение сроков, включая сокращение основного долга и процентов, а также продление сроков погашения.

Завершение реструктуризации долга, по мнению Fitch, нормализует отношения с внешними кредиторами. Затем Fitch повысит долгосрочный РДЭ Украины до уровня, соответствующего перспективам платежей по обслуживанию долга.

Напомним, Украина 22 июля достигла договоренностей с Комитетом владельцев еврооблигаций Украины о реструктуризации выплат по внешнему долгу. Соглашение будет предусматривать, что существующие еврооблигации на сумму 23,4 млрд долларов в обращении будут обменены на пакет новых еврооблигаций с номинальным снижением стоимости долга на 37% на начальном этапе и снижением чистой приведенной стоимости долга на 60%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings 2 августа также снизило рейтинг Украины до выборочного дефолта. После вступления в силу реструктуризации коммерческого долга агентство будет считать дефолт устраненным и повысить рейтинг.

Читайте РБК-Украина в Google News
FitchРейтинг