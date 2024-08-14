Fitch временно снизило рейтинг Украины из-за реструктуризации долга

Снижение рейтинга Украины последовало за истечением 10-дневного льготного периода для выплаты купона по еврооблигациям 2026 года на сумму 750 млн долларов, которая должна быть произведена 1 августа.

"Это знаменует собой событие дефолта в соответствии с критериями Fitch в отношении суверенного рейтинга, а также индивидуального рейтинга выпуска затронутой ценной бумаги", - говорится в сообщении.

По данным агентства, 9 августа правительство Украины официально начало процедуру получения согласия на реструктуризацию непогашенных суверенных еврооблигаций на сумму 19,7 млрд долларов и гарантированных государством облигаций Укравтодора на сумму 0,7 млрд долларов. Предложение подразумевает существенное сокращение сроков, включая сокращение основного долга и процентов, а также продление сроков погашения.

Завершение реструктуризации долга, по мнению Fitch, нормализует отношения с внешними кредиторами. Затем Fitch повысит долгосрочный РДЭ Украины до уровня, соответствующего перспективам платежей по обслуживанию долга.