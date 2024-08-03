S&P тимчасово знизило рейтинг України через реструктуризацію боргу на 20 млрд доларів

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові та короткострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з CC/C до SD/SD, що означає вибірковий дефолт. Рейтинг буде підвищено після завершення реструктуризації боргу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

Зниження рейтингу було після того, як Україна 1 серпня пропустила купонну виплату за своїми єврооблігаціями 2026 року.

"Після набуття чинності реструктуризацією комерційного боргу ми могли б вважати дефолт усуненим та підвищити рейтинг із SD", - заявили в агентстві.

S&P оцінює більшість держав, що виходять із дефолту, у категоріях рейтингів CCC або B залежно від кредитних факторів після дефолту, включаючи нові умови державного боргу.

Як зазначається у повідомленні, попередні публічні деталі пропозиції щодо реструктуризації передбачають обмін існуючих облігацій на серію нових, що означатиме номінальне списання боргу у розмірі 37%, звільнення від сплати відсотків та продовження термінів погашення.

Аналітики агентства заявили, що реструктуризація боргу є продовженням зусиль уряду щодо зниження тиску, пов'язаного з обслуговуванням зовнішнього боргу, та відновлення стійкості державного боргу в рамках угоди з МВФ.

У S&P зазначили, що параметри реструктуризації були схвалені Групою кредиторів України, групою офіційних кредиторів із країн G7 та членами Паризького клубу. Група кредиторів раніше продовжила відстрочку платежів за офіційним двостороннім боргом до закінчення програми МВФ у 2027 році.