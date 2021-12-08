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Fitch Ratings очікує зниження цін на нафту в наступні два роки

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Середа 08 грудня 2021 17:03
Fitch Ratings очікує зниження цін на нафту в наступні два роки Фото: Fitch Ratings прогнозує падіння цін на нафту (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings очікує зниження світових цін на нафту в 2022 році в середньому до 70 доларів, в 2023 році - до 60 доларів. У 2021 році середня ціна нафти складе 71 долар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на випуск Global Economic Outlook (GEO) агентства за грудень 2021 року.

Як наголошується в огляді, найбільшим інфляційним шоком Європи було зростання цін на газ, "оскільки низькі запаси, погодні потрясіння і недостатній потік поставок з Росії призвели до п'ятикратного зростання оптових ф'ючерсних цін з початку 2021 року".

Шок європейських цін на газ перекинувся на ціни на нафту, оскільки деякі виробники енергії перейшли на нафту. Зростання попиту на нафту також співпало з недавнім шоком пропозиції нафти в Мексиканській затоці і обережним підходом ОПЕК до збільшення видобутку. У жовтні і листопаді ціни на нафту марки Brent виросли приблизно до 82 доларів за барель, йдеться повідомленні.

Ціни на енергоносії збільшать інфляцію в Європі приблизно на 1 п.п. протягом наступних шести-дев'яти місяців. Однак, якщо вони не продовжать зростати, прямий вплив на інфляцію буде тимчасовим. Ціни на нафту впали зовсім недавно, що відображає ризики штаму "Омікрон", відзначають аналітики Fitch Ratings.

"Ми припускаємо, що середня ціна на нафту складе 70 доларів за барель в 2022 році і 60 доларів за барель в 2023 році", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, світові ціни на нафту залежать від цілого ряду факторів. У 2022 році на них впливатимуть як успіхи в боротьбі з пандемією, так здатність виробників запропонувати ринку достатній обсяг.

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