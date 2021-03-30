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Fitch подтвердило рейтинг "Нафтогаза" и ожидает роста вложений компании в добычу

Автор: Александр Белоус

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг НАК "Нафтогаз Украины" на уровне "B". Прогноз по рейтингу - "стабильный".

Об этом говорится в сообщении агентства.

Как отмечается в сообщении, подтверждение рейтинга отражает сильную связь "Нафтогаза" с государством. Ранее агентство подтвердило суверенный рейтинг Украины также на уровне "B".

""Нафтогаз" остается стратегически важным предприятием Украины как крупнейшая украинская компания по добыче, оптовой торговле и поставке природного газа, несмотря на продажу транзитного бизнеса. Дивиденды, налоги и сборы, уплаченные "Нафтогазом", составили почти 13% государственного бюджета Украины в 2020 году", - говорится в обосновании.

В Fitch ожидают, что ликвидность компании окажется под давлением из-за ожидаемых высоких капитальных затрат, поскольку "Нафтогаз" инвестирует в свою ресурсную базу, чтобы со временем остановить снижение добычи газа.

В частности, "Нафтогаз" планирует увеличить свою ресурсную базу за счет разведки новых месторождений, развития потенциала новых проектов, особенно украинской части шельфа Черного моря, и начать разведку на шельфе в 2021 году, добавили в агентстве.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". Прогноз по рейтингу остается "стабильным".

Напомним, в ноябре 2020 года Кабинет министров внес изменения в Порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами. "Нафтогаз" получил право на разработку Черноморского шельфа без проведения конкурса на 30 лет.

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