Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". Прогноз по рейтингу остается "стабильным".
Об этом говорится в сообщении агентства.
Как отмечается в сообщении агентства, рейтинги Украины отражают надежную основу макроэкономической политики, которая поддерживает относительно высокую степень устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом.
В то же время Fitch напоминает о слабых показателях корпоративного управления, высокой степени законодательного и судебного риска для реализации политики и низкой внешней ликвидности по сравнению с большими требованиями по обслуживанию суверенного внешнего долга.
Стабильный прогноз отражает ожидания постепенной бюджетной консолидации и продолжения макроэкономической политики, которая помогла сохранить общую стабильность во внешних финансах во время прошлогоднего шока, говорится в сообщении.
Напомним, в сентябре 2020 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". Прогноз по рейтингу остается "стабильным".
Отметим, в сентябре 2020 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B". Прогноз по рейтингам стабильный.