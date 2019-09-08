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Fitch оцінило наслідки введення "Північного потоку-2" для України

Новини » Економіка    08.09.2019 - 15:58
Fitch оцінило наслідки введення "Північного потоку-2" для України
Фото: Північний потік (gazprom.ru)

Україна втратить доходи від транзиту російського газу в Європу

Газопровід "Північний потік - 2" буде введений в експлуатацію, що призведе до скорочення доходів України від транспортування газу, хоча і з деякою затримкою. Про це йдеться в огляді міжнародного агентства Fitch Ratings.

За оцінками аналітиків агентства, Україна отримала від транспортування російського газу 2,8 млрд доларів у 2018 році.

Fitch Ratings прогнозує збільшення дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України з 2,5% від ВВП в 2019 році до 2,9% у 2020 році і 3,4% в 2021 році, що відображає зниження плати за транзит газу.

Агентство нагадує, що термін дії поточного контракту між "Газпромом" і "Нафтогазом" закінчується наприкінці 2019 року. Fitch очікує, що нездатність досягти угоди між "Газпромом" і "Нафтогазом" вплине на зниження доходів від транзиту, але не призведе до енергетичного дефіциту.

Нагадаємо, Національний банк прогнозує, що в 2020 році транзит російського газу по території України скоротиться до 50 млрд кубометрів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України оцінює ризик зупинки транзиту газу через Україну з 1 січня 2020 року як помірний.

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