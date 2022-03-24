Fitch в найближчі тижні відкличе рейтинги всіх російських компаній
Міжнародне рейтингове агентство Fitch має намір анулювати оцінки рейтингу всіх російських компаній, які потрапили під санкції ЄС. Всі процедури повинні бути виконані до 15 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fitch Ratings.
"З метою дотримання прийнятих санкцій Європейського Союзу Fitch Ratings відкликає свої оцінки щодо всіх відповідних російських компаній і їх дочірніх структур", - йдеться в заяві компанії.
Група компаній Fitch 8 березня оголосила, що припиняє свою діяльність в Росії. В першу чергу, обмеження торкнулися кредитні рейтинги та інші послуги з асортименту підрозділів Fitch Ratings і Fitch Solutions.
Нагадаємо, перед цим країни Балтії, а також Польща, закликали ЄС заборонити Вантажні перевезення в Росію і Білорусь.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.