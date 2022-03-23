ru ua
Ср, 23 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Польша и страны Балтии призвали ЕС запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 12:25
Польша и страны Балтии призвали ЕС запретить грузовые перевозки в Россию и Беларусь Фото: в ЕС призвали запретить грузовые перевозки в РФ (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталья Юрченко

Литва, Латвия, Эстония и Польша призвали Евросоюз запретить автомобильные грузовые перевозки в Россию и Беларусь и из них. Кроме того, страны просят заблокировать возможность для белорусских кораблей заходить в порты ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой пресс-службу Министерства транспорта и коммуникаций Литвы.

Специальное обращение министры Польши и стран Балтии уже направили еврокомиссару по транспорту Адину Валеану и министров транспорта ЕС. В письме предлагается отменить международные разрешения на перевозку грузов, предоставленные Европейской конференцией министров транспорта, и прекратить действие Конвенции о международной перевозке грузов.

"Поскольку Россия продолжает свою жестокую войну против Украины, а Европейский совет решает рассмотреть дальнейший ответ Европы России и Беларуси, Мы призываем к дополнительным мерам в сфере автомобильного и морского транспорта. Запрет на российские и белорусские буксиры и их вход в порты будет иметь наибольший эффект, если будет принято на уровне ЕС. Действия агрессора Путина должны получить твердый, сплоченный и жесткий ответ со стороны ЕС здесь и сейчас", - заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Мариус Скуодис.

Напомним, Эстония призвала НАТО усилить присутствие на восточном фланге из-за угрозы нападения России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России Война России против Украины Евросоюз Польша Литва Латвия Эстония Российская Федерация Беларусь
NEWS
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
28-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Гарантии и переговоры. Что стоит за словами Зеленского о возможном референдуме