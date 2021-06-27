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Фискальное давление на "зеленых" инвесторов ухудшает отношения с ЕС и США, - эксперт

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Киев, Воскресенье 27 июня 2021 13:55
Фискальное давление на "зеленых" инвесторов ухудшает отношения с ЕС и США, - эксперт Фото: фискальное давление Украины на "зеленых" инвесторов ухудшает отношения с ЕС и США (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Украина отдаляется от возможности эффективного сотрудничества с Европейским Союзом и США из-за своей политики финансового давления на отрасль "зеленой" энергетики и иностранных инвесторов.

Об этом заявил директор Международного налогового и инвестиционного центра Ариэль Коэн, комментируя накопленные долги перед предприятиями возобновляемой энергетики и планы ввести акцизный сбор на производство чистой энергии.

"Миллиарды долларов, которые задолжены инвесторам в сектор возобновляемых источников в Украине, являются настоящей проблемой. Поскольку Европа движется вперед в исторической трансформации до возобновляемых источников, а также США, особенно благодаря администрации Байдена, отказываются от энергетического доминирования Трампа и политики энергетической независимости", - сказал Коэн.

По его словам, пока ЕС и США чрезвычайно быстрыми темпами осуществляют переход от устаревшей и неэкологичной энергетики, тогда как Украина полностью остановила этот процесс по неизвестным причинам.

"Мы четко видим ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии. Украине нужно идти вместе, чтобы не отставать от Европы и США", - отметил Коэн.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

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