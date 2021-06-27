Фіскальний тиск України на "зелених" інвесторів погіршує відносини з ЄС та США, - експерт

Україна віддаляється від можливості ефективної співпраці з Європейським Союзом та США через свою політику фінансового тиску на галузь "зеленої" енергетики та іноземних інвесторів.

Про це заявив директор Міжнародного податкового та інвестиційного центру Аріель Коен , коментуючи накопичені борги перед підприємствами відновлюваної енергетики та плани ввести акцизний збір на виробництво чистої енергії.

"Мільярди доларів, які заборговані інвесторам у сектор відновлюваних джерел в Україні, є справжньою проблемою. Оскільки Європа рухається вперед в історичній трансформації до відновлюваних джерел, а також США, особливо завдяки адміністрації Байдена, відмовляються від енергетичного домінування Трампа та політики енергетичної незалежності", - сказав Коен.

За його словами, поки ЄС та США надзвичайно швидкими темпами здійснюють перехід від застарілої та неекологічної енергетики, тоді як Україна повністю зупинила цей процес з невідомих причин.

"Ми чітко бачимо прискорення переходу до відновлюваних джерел енергії. Україні потрібно йти разом, щоб не відставати від Європи та США", - зазначив Коен.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроект №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%.

Під час обговорення проекту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на "зелену" електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності виробників ресурсу з відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату й унеможливить залучення коштів у нові екологічні проекти.