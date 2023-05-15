У Фірташа відреагували на підозру та обшуки

Група компаній Дмитра Фірташа спростовує усі звинувачення на адресу своїх топ-менеджерів та олігарха.
Про це сказано у заяві Group DF, передає РБК-Україна.
"Серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили у СБУ, не мають під собою юридичної основи", - сказано у заяві.
При цьому в Group DF зазначають, що адвокати відстоюватимуть інтереси Фірташа та топ-менеджерів в українських та міжнародних судах.
Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та восьми топ-менеджерам його компаній
Їх підозрюють у завданні збитків бюджету України у розмірі 18 млрд гривень.
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