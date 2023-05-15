У Фирташа отреагировали на подозрение и обыски

Группа компаний Дмитрия Фирташа опровергает все обвинения в адрес своих топ-менеджеров и олигарха.

Об этом сказано в заявлении Group DF, передает РБК-Украина .

"Серия обысков на предприятиях Группы, уголовные дела, подозрения и безосновательные обвинения, о которых сообщили в СБУ, не имеют под собой юридической основы", - сказано в заявлении.

При этом в Group DF отмечают, что адвокаты будут отстаивать интересы Фирташа и топ-менеджеров в украинских и международных судах.