У Фірташа відреагували на підозру та обшуки

Група компаній Дмитра Фірташа спростовує усі звинувачення на адресу своїх топ-менеджерів та олігарха.

Про це сказано у заяві Group DF, передає РБК-Україна .

"Серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили у СБУ, не мають під собою юридичної основи", - сказано у заяві.

При цьому в Group DF зазначають, що адвокати відстоюватимуть інтереси Фірташа та топ-менеджерів в українських та міжнародних судах.