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У Фірташа відреагували на підозру та обшуки

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Понеділок 15 травня 2023 21:16
У Фірташа відреагували на підозру та обшуки Фото: Дмитро Фірташ (flickr by Alexdfi)
Автор: Іван Носальський

Група компаній Дмитра Фірташа спростовує усі звинувачення на адресу своїх топ-менеджерів та олігарха.

Про це сказано у заяві Group DF, передає РБК-Україна.

"Серія обшуків на підприємствах Групи, кримінальні справи, підозри та безпідставні звинувачення, про які повідомили у СБУ, не мають під собою юридичної основи", - сказано у заяві.

При цьому в Group DF зазначають, що адвокати відстоюватимуть інтереси Фірташа та топ-менеджерів в українських та міжнародних судах.

Нагадаємо, сьогодні, 15 травня, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру олігарху Дмитру Фірташу та восьми топ-менеджерам його компаній

Їх підозрюють у завданні збитків бюджету України у розмірі 18 млрд гривень.

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Дмитро Фірташ Служба безпеки України
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