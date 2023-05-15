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У Фирташа отреагировали на подозрение и обыски

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Понедельник 15 мая 2023 21:16
У Фирташа отреагировали на подозрение и обыски Фото: Дмитрий Фирташ (flickr by Alexdfi)
Автор: Иван Носальский

Группа компаний Дмитрия Фирташа опровергает все обвинения в адрес своих топ-менеджеров и олигарха.

Об этом сказано в заявлении Group DF, передает РБК-Украина.

"Серия обысков на предприятиях Группы, уголовные дела, подозрения и безосновательные обвинения, о которых сообщили в СБУ, не имеют под собой юридической основы", - сказано в заявлении.

При этом в Group DF отмечают, что адвокаты будут отстаивать интересы Фирташа и топ-менеджеров в украинских и международных судах.

Напомним, сегодня, 15 мая, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении олигарху Дмитрию Фирташу и восьми топ-менеджерам его компаний

Их подозревают в нанесении ущерба бюджету Украины в размере 18 млрд гривен.

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Дмитрий Фирташ Служба безопасности Украины
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