У Фирташа заявили, что его бизнес продолжает работать, несмотря на санкции СНБО
Принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу австрийский холдинг Group DF International отреагировал на санкции Совета нацбезопасности и обороны Украины. Вчера президент Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против Фирташа в действие.
В распоряжении РБК-Украина оказалось обращение Group DF International к контрагентам, партнерам и сотрудникам.
Под санкции СНБО попал не только сам Фирташ, но и одна из компаний холдинга Group DF International. В холдинге отметили, что бизнес Фирташа продолжает работать в обычном режиме, несмотря на санкции СНБО
"Мы уверены, что эти санкции введены совершенно несправедливо... Прежде всего, Группа заявляет, что мы и наши бизнесы работают в обычном режиме и выполняют и будут продолжать выполнять свои обязательства", - заявили в холдинге.
Напомним, 18 июня на заседании СНБО решили ввести полный пакет санкций против олигарха Фирташа и его бизнеса.
Вчера эти санкции были введены в действие указом президента.