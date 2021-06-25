У Фірташа заявили, що його бізнес продовжує працювати, попри санкції РНБО

Австрійський холдинг Group DF International, що належить олігарху Дмитру Фірташу, відреагував на санкції Ради нацбезпеки і оборони України. Вчора президент Володимир Зеленський своїм указом ввів санкції проти Фірташа в дію.

Під санкції РНБО потрапив не тільки сам Фірташ, а й одна з компаній холдингу Group DF International. У холдингу відзначили, що бізнес Фірташа продовжує працювати в звичайному режимі, незважаючи на санкції РНБО

"Ми впевнені, що ці санкції введені абсолютно несправедливо... Перш за все, Група заявляє, що ми і наші бізнеси працюють в звичайному режимі і виконують і будуть продовжувати виконувати свої зобов'язання", - заявили в холдингу.