Фирташ уходит с рынка газа. Кто заберет его бизнес и чего ждать потребителям

На долю компаний Дмитрия Фирташа, объединенных под брендом "ЙЭ-Энергия", приходилось до 70% рынка бытовых потребителей газа. Структуры олигарха поставляли газ по регионам через свои облгазы и продавали конечным клиентам через газсбыты более 10 лет. Теперь и распределение, и продажа газа от компаний Фирташа фактически перешли НАК "Нафтогаз Украины".

Кабмин еще 28 мая передал активы 26 операторов газораспределительных сетей (облгазов) в управление "Черноморнефтегазу" (дочка НАК "Нафтогаз Украины"). Из них 20 облгазов входят в компанию Фирташа – РГК. Ранее эти активы были арестованы, поскольку с 2017 года компании не платили за использование газораспределительных сетей. По данным Государственного бюро расследований, госказне был нанесен ущерб почти в 1,5 млрд гривен.

Буквально через пару дней стало известно, что газсбыты того же Фирташа лишились своих клиентов. С 1 июня 8,8 млн домохозяйств оказались в ситуации, когда прежние поставщики потеряли возможность поставлять им газ. Все потребители газа были автоматически переведены на "поставщика последней надежды" (ППН), функцию которого выполняет НАК "Нафтогаз Украины".

По информации НАК, к ним переведены клиенты Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областей.

"Нафтогаз Украины" ожидает, что в ближайшее время эти клиенты будут переведены на стандартные контракты с компанией, чтобы цена для потребителей "последней надежды" стала 7,96 грн/куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", – сообщили в компании.

Почему газсбыты не могли поставлять газ потребителям? В Ассоциации поставщиков энергоресурсов заявили, что к 31 мая ни один из сбытов не смог подписать договор с НАК на поставку газа, поскольку Кабмин в конце апреля утвердил "невыполнимые условия ПСО" (положение о специальных обязательствах для продажи газа населению).

По этому документу (№489 от 29 апреля) сбыты могут покупать газ у НАК для населения через биржу лишь при наличии банковских гарантий. Для этого необходимы миллиарды гривен свободных средств, которых, как говорят в ассоциации, у газсбытов нет. Но есть ограничение от Кабмина по марже при продаже газа конечным потребителям, а также требование до 15 июня покрыть все долги прежних периодов. Это условие, как отметили в ассоциации, выполнить невозможно.

"Большинство поставщиков на сегодняшний день убыточны из-за поставок газа по ограниченной нерыночной цене в январе–апреле 2021 года", – добавили там.

"Нафтогаз трейдинг", учитывая, что требования не были соблюдены, отказался подписывать договора на продажу газа и с 1 июня газсбыты фактически потеряли возможность поставлять топливо клиентам. Именно поэтому потребители автоматически перешли к "Нафтогазу" по опции "поставщика последней надежды".

НАК сможет поставлять газ новым клиентам по условиям ППН в течение двух месяцев, а потом им придется заключать договора с новым поставщиком, которого в течение этого срока нужно найти. Но поскольку других поставщиков практически нет, то, скорее всего, клиентам придется оставаться у "Нафтогаза", который и может занять место компаний Фирташа.

Кто заплатит долги?

Долги компаниям Фирташа в НАК начисляли долгие годы – по неплатежам не только за пользование сетями, но и за газ для производственных нужд, то есть за тот, который используется в процессе доставки газа конечному потребителю. В среднем это около 1,5 млрд кубометров в год.

Такой газ покупали (в "Укртрансгазе", а затем в ОГТСУ ) по рыночной цене. Но в тарифе для населения, который устанавливает национальный регулятор, он учитывался по регулируемой цене, то есть значительно ниже. Из-за этого тариф не покрывал расходы облгазов и те полностью его не оплачивали.

НАК записывал разницу в долги и требовал погашения через суд. Суды в итоге принимали решение в пользу облгазов, поскольку действительно в тарифах не была предусмотрена рыночная цена газа, используемого для доставки. Недавно это в интервью признал и глава НАК Юрий Виренко.

Юрий Витренко (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Почему НКРЭКУ устанавливал экономически необоснованный тариф? Ответ довольно прост – это было политическое решение, поскольку правительство по понятным причинам избегало увеличения платежек за газ. Именно эту версию подтвердили РБК-Украина несколько источников из числа бывших чиновников, в том числе и экс-министр энергетики Алексей Оржель.

"Не было политической воли для повышения тарифов для населения. Сама цена на газ была болезненным вопросом, плюс еще рост тарифа на распределение, которое потом политически превратилось бы в то, что даем деньги Фирташу – это всегда было сложно", – сказал Оржель в комментарии изданию.

По этой же причине, о которой сказал экс-чиновник, не была утверждена и адекватная цена за пользование государственными газопроводами для распределения газа, которые эксплуатировали компании.

В результате ситуация развивалась по замкнутому кругу – НАК требовал долги, компании обращалась в суды, которые подтверждали необоснованность задолженности, а "Нафтогаз" продолжал учитывать эти долги в своей отчетности и требовать их компенсации.

Настойчивость "Нафтогаза" усиливалась подозрением, что газ, купленный по низкой цене для бытовых потребителей, поставлялся химическим предприятиям Group DF того же Фирташа для производства удобрений.

Эти же подозрения были и у правительства. Но реальных доказательств никто не предоставил – системы мониторинга использования газа как не было, так и нет. В компаниях Фирташа любые махинации категорически опровергали, заявляя, что газ для промышленности импортируют или покупают в Украине по рыночным ценам.

Общий долг за газ перед "Нафтогазом", учитывая долги облгазов, газсбытов и ТКЭ, с ноября по май увеличился в шесть раз и достиг почти 86 млрд гривен.

Сейчас вопрос долгов пытаются закрыть. Кабмин внес в Раду законопроект, по которому все долги потребителей будут компенсированы из средств спецфонда. Его, как ожидается, наполнят зарубежные доноры. Иными словами, долги, которые НАК требовал с компаний Фирташа, компания хочет получить за счет международной финансовой помощи.

Всего за счет долга облгазов и газсбытов НАК рассчитывает вернуть 76 млрд гривен. Плюс к этой сумме в текущем году компания хочет получить из госбюджета компенсацию по ПСО в размере 150 млрд гривен – также за счет средств международной помощи. Итого – свыше 226 млрд гривен.

Экс-глава Минэнерго Алексей Оржель (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Уход компаний Фирташа с газового рынка мог быть условием, по которому западные доноры согласились, что их средствами будут закрыты долги облгазов и газсбытов. Об этом РБК-Украина сказали несколько источников, знакомых с ситуацией.

Передача бизнеса НАК – сделка, выгодная для обоих участников, отметили несколько собеседников издания на энергетическом рынке. Топ-менеджер одной из компаний категорически не согласился с определением, что НАК удалось "выбить" Фирташа с рынка. "Его скорее не выбили, а купили. За несколько миллиардов долларов", – отметил он.

Еще один собеседник предположил, что реально бизнес по поставке газа у олигарха не забрали, а он отдал его добровольно.

"Фирташ просто не захотел работать за 8 гривен (стоимость газа для населения, - ред.) без облгазов. К тому же брать банковскую гарантию сейчас непросто с учетной ставкой в 25%. Облгазы это был реальный актив и Фирташ им дорожил очень. Потенциально это огромная капитализация. Сейчас он поставку "Нафтогазу" просто "подарил", потому что это сплошные убытки. И сейчас (в условиях сокращения платежеспособности населения из-за войны – ред.) убытки будут просто лавинообразные", – сказал еще один топ-менеджер.

Такое мнение не разделяет директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. Но и он считает, что распределение газа – убыточный бизнес, а доходы приносит продажа.

"Дмитрий Фирташ сейчас значительно ослаб из-за плохих перспектив в известном судебном споре. Поэтому, думаю, что он уже не в состоянии противостоять подобным инициативам НАК", - отметил эксперт в комментарии изданию.

РБК-Украина на момент выхода публикации еще не получило комментарий по поводу ситуации от самого Фирташа.