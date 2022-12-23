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"Фирменный ход россиян". Резников о мародерствах в Каховском районе

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 13:06
"Фирменный ход россиян". Резников о мародерствах в Каховском районе Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Каховском районе (Херсонская область) оккупанты совершают массовые мародерства. Что является "фирменным ходом" российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы Минобороны Алексея Резникова.

"Русские оккупанты занимаются массовым мародерством в Каховском районе Херсонской области. Мародерство - это фирменный ход российской армии, куда бы они ни шли. Им безразлично, что международные правила ведения войны прямо запрещают хищение государственного/частного имущества", - написал Резников.

Напомним, ранее в Генштабе сообщали о массовых мародерствах российских войск в Каховке. Оккупанты массово воруют автомобили и велосипеды местных жителей.

Добавим, что недавно стало известно о том, что Российская Федерация готовится снять ответственность со своих солдат за военные преступления на территории Украины.

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Херсонская область Алексей Резников
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