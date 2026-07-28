У Fire Point розповіли, наскільки українські "Фламінго" дешевші за Tomahawk

Вартість "Фламінго"

Так, відомо, що "Фламінго" коштує трохи менше ніж 600 тисяч доларів, тоді як ціна американської Tomahawk становить близько 3,5 млн доларів, про що заявила генеральна директорка компанії Fire Point Ірина Терех.

Якщо підрахувати, виготовлення "Фламінго" обходиться Fire Point майже в шість разів дешевше, аніж Tomahawk, котрий випускає американська компанія Raytheon.

Українська компанія випускає близько 100 ракет "Фламінго" щомісяця.

Ця крилата ракета здатна нести бойову частину масою понад тонну та вже застосовувалася для ударів по військових об'єктах на території Росії.

За словами голови оборонної компанії, одна з місій передбачала політ на відстань близько 1800 кілометрів складним маршрутом, що стало одним із найдовших польотів крилатої ракети такого типу.

Інша зброя Fire Point

Ірина Терех додала, що вітчизняний виробник також щодня виробляє сотні далекобійних безпілотників FP-1 та FP-2, які теж неодноразово застосовувались проти атак на ворожі цілі на території країни-агресорки. Йдеться, зокрема, про удари по НПЗ.

Гендиректорка Fire Point також наголосила, що українська оборонна промисловість за останні роки суттєво наростила виробництво високотехнологічного озброєння.

Наразі компанія має 83 виробничі майданчики на Батьківщині та ще один у Данії, а штат компанії налічує близько 6 тисяч працівників.

Крім того, виробник працює над створенням власної балістичної ракети, а також бере участь у розробці європейської системи протиповітряної оборони Freyja, яка має стати дешевшою альтернативою американським комплексам Patriot.