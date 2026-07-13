Fire Point представила антибалістичні ракети для системи ППО Freyja

Українська оборонна компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для системи протиповітряної оборони Freyja.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram технічної директорки компанії Ірини Терех.
Під час презентації компанія також розкрила концепцію самої системи Freyja. Її позиціонують як пан'європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.
"FREYJA - пан'європейський протибалістичний щит, що перебуває у спільній власності", - йдеться у презентації.
Одним із ключових елементів цієї системи мають стати антибалістичні ракети FP-7.x, які Fire Point презентувала разом із проєктом.
Нагадаємо, раніше Fire Point вперше випробувала ракету FP-7.X, яка має стати основою майбутньої антибалістичної системи FREYJA.
Тоді компанія повідомила про успішний керований політ ракети, а також розкрила її перші характеристики, зокрема швидкість до 2000 метрів за секунду, та плани співпраці з німецькою Diehl Defence над системою наведення.