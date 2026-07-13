Fire Point представила антибалістичні ракети для системи ППО Freyja

Під час презентації компанія також розкрила концепцію самої системи Freyja. Її позиціонують як пан'європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

"FREYJA - пан'європейський протибалістичний щит, що перебуває у спільній власності", - йдеться у презентації.

Одним із ключових елементів цієї системи мають стати антибалістичні ракети FP-7.x, які Fire Point презентувала разом із проєктом.