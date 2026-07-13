UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Fire Point представила антибалістичні ракети для системи ППО Freyja

16:08 13.07.2026 Пн
1 хв
Компанія також показала відео нової розробки
aimg Марія Науменко
Фото: візуалізація антибалістичних ракет FP-7.x для системи Freyja (колаж РБК-Україна)

Українська оборонна компанія Fire Point представила антибалістичні ракети FP-7.x, які розробляються для системи протиповітряної оборони Freyja.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram технічної директорки компанії Ірини Терех.

Під час презентації компанія також розкрила концепцію самої системи Freyja. Її позиціонують як пан'європейський протибалістичний щит, що має перебувати у спільній власності країн-партнерів.

"FREYJA - пан'європейський протибалістичний щит, що перебуває у спільній власності", - йдеться у презентації.

Одним із ключових елементів цієї системи мають стати антибалістичні ракети FP-7.x, які Fire Point презентувала разом із проєктом.

Нагадаємо, раніше Fire Point вперше випробувала ракету FP-7.X, яка має стати основою майбутньої антибалістичної системи FREYJA.

Тоді компанія повідомила про успішний керований політ ракети, а також розкрила її перші характеристики, зокрема швидкість до 2000 метрів за секунду, та плани співпраці з німецькою Diehl Defence над системою наведення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаMiltechРакети