Fire Point представила антибалистические ракеты для системы ПВО Freyja

В ходе презентации компания также раскрыла концепцию самой системы Freyja. Ее позиционируют как панъевропейский противобаллистический щит, который должен состоять в общей собственности стран-партнеров.

"FREYJA - панъевропейский противобаллистический щит, который находится в общей собственности", - говорится в презентации.

Одним из ключевых элементов этой системы должны стать антибаллистические ракеты FP-7.x, которые представила Fire Point вместе с проектом.