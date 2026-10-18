Дрони вразили дата-центр "ВКонтакте", у Петербурзі частковий блекаут

Фото: після атаки дронів на дата-центр "ВКонтакте" у Петербурзі частина міста залишилася без світла (колаж РБК-Україна)

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У ніч на 18 жовтня дрони, ймовірно, атакували дата-центр соцмережі "ВКонтакте" в Ленінградській області РФ. Користувачі скаржаться на масштабний збій, а частина Петербурга залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові Telegram-канали.

Після атаки користувачі масово скаржаться на серйозні перебої в роботі "ВКонтакте" і пов'язаних сервісів. Це найбільша соцмережа Росії, якою користуються десятки мільйонів людей. Водночас частина Санкт-Петербурга та Ленінградської області залишилася без електропостачання. https://t.me/RBC_ua_news/209124 Судячи з кадрів, які поширюють у мережі, удар міг припасти по підстанції 330 кВ "Восточная", розташованій поруч із дата-центром.