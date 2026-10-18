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Українські дрони вдарили по мосту у Санкт-Петербурзі, який з'єднує дві частини міста

11:21 18.10.2026 Нд
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Українські дрони вдарили по мосту у Санкт-Петербурзі, який з'єднує дві частини міста Фото: дрони вдарили по мосту у Санкт-Петербурзі, який з'єднує дві частини міста (Getty Images)
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Українські дрони вночі 18 жовтня вдарили по мосту у Санкт-Петербурзі. Він з'єднує дві частини міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA.

Як повідомляється, дрон влучив у вантовий міст через Корабельний фарватер у Санкт-Петербурзі.

Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Від мосту до "Петербурзького нафтового терміналу", який також горить після атаки безпілоників, близько 4,5 км.

Це автомобільний металевий вантовий міст у Санкт-Петербурзі, що входить до складу південної естакади Західного швидкісного діаметра (ЗСД) - платної автомагістралі, яка з’єднує південну та північну частини міста.

Міст з’єднує Кіровський та Василеостровський райони, або Білий та Василівський острови.

Його довжина становить 622 метри, ширина - 39 метрів (8 смуг руху).

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня дрони масовано атакували Москву, Санкт-Петербург і Ленінградську область. Ймовірно, уражено нафтоналивний порт, у трьох аеропортах запровадили обмеження.

Дрони також атакували дата-центр соцмережі "ВКонтакте" в Ленінградській області РФ. Користувачі скаржаться на масштабний збій, а частина Петербурга залишилася без світла.

Під Санкт-Петербургом також горить склад Ozon.

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