Fire Point підтвердила атаку на порт Усть-Луга в Росії

Тоді ж у районі порту Усть-Луга вперше зафіксували спалах, а губернатор Ленінградської області повідомляв про десятки збитих безпілотників над регіоном.

Тим часом того ж дня стало відомо про удар по складу Wildberries у Тверській області, за 150 кілометрів від Москви.

Уламки безпілотника пошкодили стіну приміщення, унаслідок чого виникло короткочасне задимлення, яке оперативно ліквідували.