Fire Point подтвердила атаку на порт Усть-Луга в России

Один из крупнейших нефтяных портов России на Балтике потерпел удар Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Fire Point .
"Силы обороны Украины поразили порт Усть-Луга", - сообщили в Fire Point.
По данным источника, в результате атаки в районе порта зафиксировали повреждения и пожар. Детали о масштабах последствий уточняются.
Усть-Луга - один из крупнейших портов россии на Балтийском море. Через него проходят значительные объемы:
Напомним, в ночь на 14 августа и утром этого дня дроны массированно атаковали Москву и Ленинградскую область.
Тогда же в районе порта Усть-Луга впервые зафиксировали вспышку, а губернатор Ленинградской области сообщал о десятках сбитых беспилотников над регионом.
Между тем в тот же день стало известно об ударе по составу Wildberries в Тверской области, в 150 километрах от Москвы.
Обломки беспилотника повредили стену помещения, в результате чего возникло кратковременное задымление, которое оперативно ликвидировали.