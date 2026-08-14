Fire Point подтвердила атаку на порт Усть-Луга в России

Тогда же в районе порта Усть-Луга впервые зафиксировали вспышку, а губернатор Ленинградской области сообщал о десятках сбитых беспилотников над регионом.

Между тем в тот же день стало известно об ударе по составу Wildberries в Тверской области, в 150 километрах от Москвы.

Обломки беспилотника повредили стену помещения, в результате чего возникло кратковременное задымление, которое оперативно ликвидировали.