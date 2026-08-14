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Fire Point подтвердила атаку на порт Усть-Луга в России

12:27 14.08.2026 Пт
1 мин
Чем этот порт так важен для РФ?
aimg Елена Чупровская
Фото: последствия удара по порту Усть-Луга в РФ (t.me/firepointofficial)

Один из крупнейших нефтяных портов России на Балтике потерпел удар Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Fire Point .

Что известно об ударе по Усть-Луге

"Силы обороны Украины поразили порт Усть-Луга", - сообщили в Fire Point.

По данным источника, в результате атаки в районе порта зафиксировали повреждения и пожар. Детали о масштабах последствий уточняются.

Почему Усть-Луга важна для России

Усть-Луга - один из крупнейших портов россии на Балтийском море. Через него проходят значительные объемы:

  • нефти и нефтепродуктов;
  • уголь;
  • удобрений;
  • сжиженного газа;
  • других грузов.

Напомним, в ночь на 14 августа и утром этого дня дроны массированно атаковали Москву и Ленинградскую область.

Тогда же в районе порта Усть-Луга впервые зафиксировали вспышку, а губернатор Ленинградской области сообщал о десятках сбитых беспилотников над регионом.

Между тем в тот же день стало известно об ударе по составу Wildberries в Тверской области, в 150 километрах от Москвы.

Обломки беспилотника повредили стену помещения, в результате чего возникло кратковременное задымление, которое оперативно ликвидировали.

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