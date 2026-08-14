Fire Point подтвердила атаку на порт Усть-Луга в России

Один из крупнейших нефтяных портов России на Балтике потерпел удар Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Fire Point .

Напомним, в ночь на 14 августа и утром этого дня дроны массированно атаковали Москву и Ленинградскую область .

Усть-Луга - один из крупнейших портов россии на Балтийском море. Через него проходят значительные объемы:

По данным источника, в результате атаки в районе порта зафиксировали повреждения и пожар. Детали о масштабах последствий уточняются.

Тогда же в районе порта Усть-Луга впервые зафиксировали вспышку, а губернатор Ленинградской области сообщал о десятках сбитых беспилотников над регионом.

Между тем в тот же день стало известно об ударе по составу Wildberries в Тверской области, в 150 километрах от Москвы.

Обломки беспилотника повредили стену помещения, в результате чего возникло кратковременное задымление, которое оперативно ликвидировали.