Фінський завод з виробництва снарядів збільшить випуск продукції вп'ятеро: у чому причина

Завод, який випускає корпуси для артилерійських снарядів, розташований у місті Састамала на заході країни.

Nammo (Nordic Ammunition Company) є спільною норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії в рівних частках належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.

Збільшення виробництва на заводі в Састамалу пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні, а також у поповненні запасів країн ЄС, які раніше передали боєприпаси Україні зі своїх складів.

Також повідомляється, що компанія Nammo подала заявку на участь у проекті Євросоюзу щодо збільшення виробництва боєприпасів. У разі успіху компанія збудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Проект також потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії.

Снаряди для України від країн ЄС

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів упродовж наступних 12 місяців. Зокрема, йшлося про сім країн.

Але вже в листопаді ЄС проінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план має бути виконаний до березня 2024 року.

При цьому наприкінці листопада єврокомісар із внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС становитиме понад мільйон артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.

При цьому верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель 2 лютого заявив, що Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів уже до березня 2024 року.