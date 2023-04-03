ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Фінський лісопромисловий концерн UPM продав свої активи в Росії

Новость на русском →
Росія, Понеділок 03 квітня 2023 16:45
Фінський лісопромисловий концерн UPM продав свої активи в Росії Фото: Фінський лісопромисловий концерн UPM продав свої активи в Росії (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Фінський лісопромисловий концерн UPM завершив продаж всіх своїх активів у Росії та остаточно залишив її ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву концерну.

"UPM завершила виведення свого бізнесу з Росії, продавши всі свої російські підприємства, включаючи Чудівський фанерний завод компанії Gungnir Wooden Products Trading", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сторони домовилися не розголошувати деталі угоди.

Після війни РФ проти України концерн UPM оголосив про припинення своєї комерційної діяльності в Росії, включаючи постачання, закупівлю деревини та роботу Чудівського фанерного заводу.

UPM

Фінська деревообробна компанія. UPM-Kymmene є найбільшим із виробників журнального паперу у світі, займає 4 місце з виробництва газетного паперу, 5 - чистоцелюлозного. Виробництво паперу - основний вид діяльності компанії, воно генерує 67% обороту UPM. Крім паперу корпорація виробляє целюлозу, пиломатеріали, фанеру та етикеточні самоклеючі матеріали.

Нагадаємо, що німецька компанія Continental, що займається виробництвом шин та автокомпонентів, хоче продати свій бізнес у РФ.

Австрійська компанія Swarovski має намір повністю припинити свою діяльність у Росії.

Німецький виробник автозапчастин Schaeffler має намір продати свій бізнес у Росії

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Санкції проти Росії Финляндия
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю