Фінський лісопромисловий концерн UPM продав свої активи в Росії
Фінський лісопромисловий концерн UPM завершив продаж всіх своїх активів у Росії та остаточно залишив її ринок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву концерну.
"UPM завершила виведення свого бізнесу з Росії, продавши всі свої російські підприємства, включаючи Чудівський фанерний завод компанії Gungnir Wooden Products Trading", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що сторони домовилися не розголошувати деталі угоди.
Після війни РФ проти України концерн UPM оголосив про припинення своєї комерційної діяльності в Росії, включаючи постачання, закупівлю деревини та роботу Чудівського фанерного заводу.
UPM
Фінська деревообробна компанія. UPM-Kymmene є найбільшим із виробників журнального паперу у світі, займає 4 місце з виробництва газетного паперу, 5 - чистоцелюлозного. Виробництво паперу - основний вид діяльності компанії, воно генерує 67% обороту UPM. Крім паперу корпорація виробляє целюлозу, пиломатеріали, фанеру та етикеточні самоклеючі матеріали.
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