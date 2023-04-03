ua ru
Пн, 03 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финский лесопромышленный концерн UPM продал свои активы в России

Новина українською →
Россия, Понедельник 03 апреля 2023 16:45
Финский лесопромышленный концерн UPM продал свои активы в России Фото: Финский лесопромышленный концерн UPM продал свои активы в России (pixabay com)
Автор: Дмитрий Браславский

Финский лесопромышленный концерн UPM завершил продажу всех своих активов в России и окончательно покинул ее рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление концерна.

"UPM завершила вывод своего бизнеса из России, продав все свои российские предприятия, включая Чудовский фанерный завод компании Gungnir Wooden Products Trading", – говорится в сообщении.

Стороны договорились не разглашать детали соглашения.

После войны РФ против Украины концерн UPM объявил о прекращении своей коммерческой деятельности в России, включая поставки, закупку древесины и работу Чудовского фанерного завода.

UPM

Финская деревообрабатывающая компания. UPM-Kymmene является крупнейшим из производителей журнальной бумаги в мире, занимает 4 место по производству газетной бумаги, 5 - чистоцеллюлозной. Производство бумаги - основной вид деятельности компании, оно генерирует 67% оборота UPM. Кроме бумаги корпорация производит целлюлозу, пиломатериалы, фанеру и этикеточные самоклеящиеся материалы.

Напомним, что германская компания Continental, занимающаяся производством шин и автокомпонентов, хочет продать свой бизнес в РФ.

Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деятельность в России.

Немецкий производитель автозапчастей Schaeffler намерен продать свой бизнес в России

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Санкции против России Финляндия
NEWS
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
Будут ли вручать повестки через мессенджеры: что говорят в Минцифры
DAILY
Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Перелом битвы за Киев. Как Украина остановила россиян и не дала врагу захватить столицу