ru ua
Ср, 09 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Членство Украины в НАТО нереально". Финский депутат ушел в отставку после скандального твита

Новина українською →
Финляндия, Среда 09 февраля 2022 12:36
"Членство Украины в НАТО нереально". Финский депутат ушел в отставку после скандального твита Фото: Мика Ниикко (yle.fi)
Автор: РБК-Украина

Председатель парламентского комитета по иностранным делам и депутат парламента Финляндии Мика Ниикко негативно высказался о членстве Украины в НАТО. За свои слова финский политик поплатился должностью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на местное издание YLE.

Отмечается, что 8 февраля депутат написал в своем Twitter о том, что президент Франции Эммануэль Макрон должен дать четкий ответ Украине о вступлении в НАТО. Ниикко заявил, что Украина не сможет стать членом Альянса, несмотря на ситуацию.

Такая позиция финского политика вызвала критику в соцсетях. В частности, его слова прокомментировала посол Украины в Финляндии Ольга Диброва.

"Украинцы и страны-члены НАТО должны решать вопрос о членстве Украины в НАТО", - написала она в своем Twitter-аккаунте.

После Ниикко все же удалил свой пост в соцсетях и опубликовал объяснения.

"Я открыто признаю, что твит, который я опубликовал сегодня утром, был написан небрежно. Само собой разумеется, что я защищаю суверенитет Украины и внешнюю политику Финляндии. Каждая страна имеет независимое право решать, подавать ли заявку на членство в НАТО", - объяснил он.

Вечером 8 февраля стало известно, что Мика Ниикко решил подать в отставку и уйти с должности председателя комитета по иностранным делам. Решение о его увольнении должны принять на заседании комитета 9 февраля, однако его коллеги в социальных сетях уже одобрили эту идею.

Напомним, ранее в НАТО приняли решение усилить восточный фланг из-за угрозы вторжения в Украину. В связи с этим США перебросили в Польшу около 2 тысяч военных.

Также как сообщало РБК-Украина, в Румынию прилетела первая группа военного контингента НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Финляндия
NEWS
За бустрену дозу можно будет получить 500 гривен: когда начнутся выплаты
За бустрену дозу можно будет получить 500 гривен: когда начнутся выплаты
DAILY
Владимир Паниотто: Россияне считают украинцев предателями, разрушившими "великую страну"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Владимир Паниотто: Россияне считают украинцев предателями, разрушившими "великую страну"