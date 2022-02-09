"Членство України в НАТО нереальне". Фінський депутат пішов у відставку після скандального твіту

Голова парламентського комітету у закордонних справах і депутат парламенту Фінляндії Міка Ніїкко негативно висловився про членство України в НАТО. За свої слова фінський політик поплатився посадою.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на місцеве видання YLE .

Відзначається, що 8 лютого депутат написав у своєму Twitter про те, що президент Франції Еммануель Макрон повинен дати чітку відповідь Україні про вступ до НАТО. Ніїкко заявив, що Україна не зможе стати членом Альянсу, незважаючи на ситуацію.

Така позиція фінського політика викликала критику в соцмережах. Зокрема, його слова прокоментувала посол України у Фінляндії Ольга Діброва.

"Українці і країни-члени НАТО повинні вирішувати питання про членство України в НАТО", - написала вона у своєму Twitter-акаунті.

It is up to Ukrainian people and NATO member-states to decide about Ukraine’s NATO membership. @Haavisto @TPKanslia @VanhanenMatti https://t.co/vh4pzYjPIh — Olga Dibrova (@OlgaDibrova1) February 8, 2022

Після Ніїкко все ж видалив свій пост у соцмережах і опублікував пояснення.

"Я відкрито визнаю, що твіт, який я опублікував сьогодні вранці, був написаний недбало. Само собою зрозуміло, що я захищаю суверенітет України і зовнішню політику Фінляндії. Кожна країна має незалежне право вирішувати, чи подавати заявку на членство в НАТО", - пояснив він.

Täsmennys - Toki olen sitä mieltä että jokainen itsenäinen valtio on vapaa hakemaan Nato-jäsenyyttä. Tällä hetkellä Ukrainan Nato-jäsenyys ei ymmärtääkseni ole realistinen. Jännitteiden lieventämiseksi vuoropuhelun jatkaminen ja uhittelun vähentäminen on tärkeää. — mikaniikko (@mikaniikko) February 8, 2022

Увечері 8 лютого стало відомо, що Міка Ніїкко вирішив подати у відставку і піти з посади голови комітету у закордонних справах. Рішення про його звільнення повинні прийняти на засіданні комітету 9 лютого, проте його колеги в соціальних мережах вже схвалили цю ідею.