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В Румынию прибыли первые военные США в рамках усиления войск НАТО

Новина українською →
Румыния, Вторник 08 февраля 2022 13:54
В Румынию прибыли первые военные США в рамках усиления войск НАТО Фото: в Румынию прибыли первые военные США в рамках усиления войск НАТО (nato.int)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Румынии Василе Данку заявил, что в страну прибыли первые американские военные для усиления восточного фланга НАТО на фоне угрозы нового российского вторжения РФ в Украину. Речь идет о сотне солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Указано, что в целом весь контингент войск, который ожидает страна в рамках усиления сил НАТО, будет включать около 1000 военных.

"Первые американские войска для усиления союзников НАТО на восточном фланге на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины прибыли в Румынии", - сказал Данку.

По его словам, в Румынию прибыли 100 американских военных, которые займутся вопросами расквартирования.

"Более 100 солдат США вместе с нашими специалистами по логистике готовятся, а это значит, что вскоре прибудет остальные войска", - подытожил Данку.

Напомним, США перебрасывают дополнительный контингент из 8 500 военных в страны Восточной Европы около 2 000 разместятся в Польше.

При этом в Белом доме допускают отправку дополнительных сил США в Европу.

Вместе с тем государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена работает над увеличением военной помощи Украине.

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