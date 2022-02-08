В Румынию прибыли первые военные США в рамках усиления войск НАТО
Министр обороны Румынии Василе Данку заявил, что в страну прибыли первые американские военные для усиления восточного фланга НАТО на фоне угрозы нового российского вторжения РФ в Украину. Речь идет о сотне солдат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Указано, что в целом весь контингент войск, который ожидает страна в рамках усиления сил НАТО, будет включать около 1000 военных.
"Первые американские войска для усиления союзников НАТО на восточном фланге на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины прибыли в Румынии", - сказал Данку.
По его словам, в Румынию прибыли 100 американских военных, которые займутся вопросами расквартирования.
"Более 100 солдат США вместе с нашими специалистами по логистике готовятся, а это значит, что вскоре прибудет остальные войска", - подытожил Данку.
Напомним, США перебрасывают дополнительный контингент из 8 500 военных в страны Восточной Европы около 2 000 разместятся в Польше.
При этом в Белом доме допускают отправку дополнительных сил США в Европу.
Вместе с тем государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация Байдена работает над увеличением военной помощи Украине.