Фінська поліція провела спецоперацію на "тіньовому танкері" РФ: ЗМІ дізнались деталі

Про деталі операції розповіли два анонімних співрозмовники Helsingin Sanomat. За їх даними, берегова охорона наказала танкеру рухатися до портового міста Порккала, що неподалік Гельсінкі. Туди близько опівночі зі столиці двома гелікоптерами вилетіли команди від поліції та прикордонників.

Вони були озброєні та готувались до того, що можуть зустріти опір. Проте їх швидко та добровільно пустили на борт.

Фото: судно в Фінській затоці (https://x.com/SuomenPoliisi)

Протягом ночі поліція та прокуратура обдумувала, чи варто кваліфікувати пошкодження кабелю як завдання серйозної шкоди, чи долучити також ймовірний терористичний намір.

"Оскільки це вже не перший випадок пошкодження кабелів, ми припускали, що мотивом може бути посіяти страх. Але врешті дійшли висновку, що більше підходить кваліфікація про завдання значної шкоди чи серйозний вандалізм", - розповів заступник генпрокурора Юкка Раппе.