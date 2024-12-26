Фінська поліція провела спецоперацію на "тіньовому танкері" РФ: ЗМІ дізнались деталі

Фінляндія кваліфікувала пошкодження електрокабеля в Фінській затоці як хуліганство. Поліція провела спецоперацію на танкері, який підозрюють в причетності до інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle, Helsingin Sanomat та поліцію Фінляндії.
Про деталі операції розповіли два анонімних співрозмовники Helsingin Sanomat. За їх даними, берегова охорона наказала танкеру рухатися до портового міста Порккала, що неподалік Гельсінкі. Туди близько опівночі зі столиці двома гелікоптерами вилетіли команди від поліції та прикордонників.
Вони були озброєні та готувались до того, що можуть зустріти опір. Проте їх швидко та добровільно пустили на борт.
Протягом ночі поліція та прокуратура обдумувала, чи варто кваліфікувати пошкодження кабелю як завдання серйозної шкоди, чи долучити також ймовірний терористичний намір.
"Оскільки це вже не перший випадок пошкодження кабелів, ми припускали, що мотивом може бути посіяти страх. Але врешті дійшли висновку, що більше підходить кваліфікація про завдання значної шкоди чи серйозний вандалізм", - розповів заступник генпрокурора Юкка Раппе.
Нагадаємо, що надвечір Різдва у Фінляндії заявили про пошкодження підводного електрокабелю з Естонією.
Близько 18:00 години Фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію
Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін навіть зауважив, що у районі, де пролягають кабелі, в момент розриву зв'язку перебували два судна.
Детальніше про це, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Пізніше сьогодні стало відомо, що влада Фінляндії розслідує справу нафтового танкера, який, ймовірно, є частиною тіньового флоту Росії.
Водночаас президент Фінляндії Александр Стубб закликав світ протидіяти ризикам, які становлять судна російського тіньового флоту.
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