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Біля пошкодженої лінії електропередач у Фінляндії проходили два судна, - Aftonbladet

Фінляндія, Середа 25 грудня 2024 22:27
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Біля пошкодженої лінії електропередач у Фінляндії проходили два судна, - Aftonbladet Фото: біля пошкодженої лінії електропередач у Фінляндії проходили два судна (pixabay.com)
Автор: Каріна Левицька

У Фінляндії не виключають версії про умисне пошкодження підводної лінії електропередач у Фінській затоці. Там були помічені два судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

Представник фінського оператора системи передачі електроенергії Fingrid Арто Пахкін сказав, що версія про умисні зловмисні дії не виключена.

"Це одна з версій, які ми розглядаємо. Тому що у районі, де пролягають кабелі, перебувають два судна", - сказав він.

Однак уточнив, що не знає, з якою країною ті пов’язані. Пахкін додав, що "за кілька годин" стане зрозуміло, що саме сталося з кабелями.

Журналісти через сервіс відстеження суден з’ясували, що одним з кораблів - Xin Xin Tian 2, який ходить під прапором Гонконгу. Він нібито є "сестринським" судном китайського Newnew Polar Bear, яке фігурує у розслідуванні іншого інциденту у Фінській затоці - про порваний якорем газопровід між Естонією та Фінляндією восени 2023 року.

За даними сервісу Vesselfinder, Xin Xin Tian 2 пройшов над кабелем приблизно у той же час, коли сталося аварійне вимкнення Estlink 2 - о 12:26 25 грудня.

Xin Xin Tian 2, як стверджують, належить логістичній компанії Hainan Yangpu, яка входить до групи "Торгмол", що має тісні зв’язки з Росією.

Нагадаємо, що раніше сьогодні стало відомо про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.

Пошкодження газопроводу

Зауважимо, що у матеріалі згадано про пошкодження газопроводу між Естонією та Фінляндією. Це відбулось в ніч на 8 жовтня. Тоді було виявлено несправність у кабелі зв'язку газопроводу між країнами. ЗМІ тоді повідомляли, що за пошкодженням газопроводу могла стояти Росія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо розповів, що газогону могло бути навмисно завдано пошкодження і правоохоронці почали розслідувати справу за фактом вандалізму. У НАТО заявили, що готові допомогти у розслідуванні.

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