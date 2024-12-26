Финская полиция провела спецоперацию на "теневом танкере" РФ: СМИ узнали детали

Финляндия квалифицировала повреждение электрокабеля в Финском заливе как хулиганство. Полиция провела спецоперацию на танкере, который подозревают в причастности к инциденту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle, Helsingin Sanomat и полицию Финляндии.
О деталях операции рассказали два анонимных собеседника Helsingin Sanomat. По их данным, береговая охрана приказала танкеру двигаться к портовому городу Порккала, что недалеко от Хельсинки. Туда около полуночи из столицы двумя вертолетами вылетели команды от полиции и пограничников.
Они были вооружены и готовились к тому, что могут встретить сопротивление. Однако их быстро и добровольно пустили на борт.
В течение ночи полиция и прокуратура обдумывала, стоит ли квалифицировать повреждение кабеля как нанесение серьезного ущерба, или приобщить также вероятное террористическое намерение.
"Поскольку это уже не первый случай повреждения кабелей, мы предполагали, что мотивом может быть посеять страх. Но в конце пришли к выводу, что больше подходит квалификация о нанесении значительного ущерба или серьезный вандализм", - рассказал заместитель генпрокурора Юкка Раппе.
Напомним, что вечером Рождества в Финляндии заявили о повреждении подводного электрокабеля с Эстонией.
Около 18:00 часов Финский национальный оператор электросетей Fingrid заявил о повреждении подводного электрокабеля Estlink 2, который соединяет Финляндию и Эстонию
Представитель финского оператора системы передачи электроэнергии Fingrid Арто Пахкин даже отметил, что в районе, где пролегают кабели, в момент разрыва связи находились два судна.
Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.
Позже сегодня стало известно, что власти Финляндии расследуют дело нефтяного танкера, который, вероятно, является частью теневого флота России.
В то же время президент Финляндии Александр Стубб призвал мир противодействовать рискам, которые представляют суда российского теневого флота.
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