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Фінська компанія постачала технології в Росію в обхід санкцій

Фото: Прапор Фінляндії (pixabay com)
Автор: Дмитро Браславський

Компанію з Гельсінкі підозрюють у порушенні санкцій. За версією слідства, компанія замовляла продукцію з усього світу й експортувала її в Росію.

Про це заявила Центральна кримінальна поліція Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Місцеві правоохоронці провели розслідування щодо закупівельних і логістичних операторів у Фінляндії, підозрюваних у причетності до експорту високих технологій до Росії.

Деталі розслідування

Слідство було розпочато 2019 року після того, як щодо зареєстрованої в Гельсінкі компанії з'явилися підозри в незаконній діяльності. За даними слідства, через компанію в Росію експортували різні товари, зокрема електроніку.

Компанію підозрюють у порушенні санкційного законодавства ЄС. Передбачувані злочини здебільшого стосуються періоду 2016-2020 років. Як підозрюваних у справі проходять менше ніж п'ять осіб.

Які рішення було ухвалено

Згідно з матеріалами слідства, за діяльністю фірми стоїть людина, ім'я якої внесено владою США до санкційного списку за підозрою в постачанні технологій російським збройним силам або пов'язаним з ними структурам.

"Ця людина, однак, не відіграє жодної офіційної ролі і не володіє акціями компанії з Гельсінкі" - йдеться у матеріалі.

Матеріали слідства передано до прокуратури, проте рішення щодо звинувачень поки що не ухвалено.

Поставки у РФ в обхід санкцій

Нещодавно у Німеччині заарештували росіянина за підозрою в експорті компонентів, що використовуються Росією під час виробництва військової техніки, зокрема дронів. Він мав і німецьке громадянство.

Також російські авіакомпанії з травня минулого року по червень 2023 закупили в обхід санкцій запчастини на суму не менше 1,2 млрд доларів. Ця сума може не враховувати всі поставки.

До цього повідомлялось, що у Сполучених Штатах судять громадянина Росії, який, за даними слідства, надсилав до РФ електроніку для військової техніки.

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