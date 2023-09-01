Финская компания поставляла технологии в Россию в обход санкций

Местные правоохранители провели расследование в отношении закупочных и логистических операторов в Финляндии, подозреваемых в причастности к экспорту высоких технологий в Россию.

Подробности расследования

Следствие было начато в 2019 году после того, как в отношении зарегистрированной в Хельсинки компании появились подозрения в незаконной деятельности. По данным следствия, через компанию в Россию экспортировали различные товары, в том числе электронику.

Компанию подозревают в нарушении санкционного законодательства ЕС. Предполагаемые преступления в основном касаются периода 2016-2020 годов. В качестве подозреваемых по делу проходят менее пяти человек.

Какие решения были приняты

Согласно материалам следствия, за деятельностью фирмы стоит человек, имя которого внесено властями США в санкционный список по подозрению в поставках технологий российским вооруженным силам или связанным с ними структурам.

"Этот человек, однако, не играет никакой официальной роли и не владеет акциями компании из Хельсинки", - говорится в материале.

Материалы следствия переданы в прокуратуру, однако решение по обвинениям пока не принято.

Поставки в РФ в обход санкций

Недавно в Германии арестовали россиянина по подозрению в экспорте компонентов, используемых Россией при производстве военной техники, в том числе дронов. Он имел и германское гражданство.

Также российские авиакомпании с мая прошлого года по июнь 2023 г. закупили в обход санкций запчасти на сумму не менее 1,2 млрд долларов. Эта сумма может не учитывать все поставки.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах судят гражданина России, который, по данным следствия, посылал в РФ электронику для военной техники.