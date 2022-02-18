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Финрынки и сложные технологии, но не экспорт газа. Белый дом рассказал о санкциях против РФ

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Вашингтон, Пятница 18 февраля 2022 23:06
Финрынки и сложные технологии, но не экспорт газа. Белый дом рассказал о санкциях против РФ Фото: Белый дом рассказал о санкциях против России (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В случае нападения России на Украину США введут санкции против российских финансовых институтов и государственных компаний. При этом ограничения не затронут экспорт энергоносителей.

Об этом заявил замдиректора Национального экономического совета Белого дома Далип Сингх, передает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Если Россия нападет на Украину, мы ответим решительно", - сказал Сингх.

По его словам, санкции США разработаны таким образом, чтобы сразу создать крупнейшим российским финансовым институтам серьезные проблемы. Однако, отметил представитель Белого дома, на первом этапе отключать Россию от системы межбанковских платежей SWIFT не планируется.

Кроме того, США готовы ввести меры экспортного контроля. Они призваны лишить Россию доступа к критически важным технологиям. При этом ограничения не нацелены на возможность российского экспорта энергоносителей.

"Наши (ограничительные - ред.) меры не предназначены для того, чтобы сократить или затруднить российские возможности по поставкам энергоносителей на мировые рынки", - уточнил Сингх.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз подготовил новые санкции против России на случай ее вторжения в Украину и они жестче, чем во время оккупации Крыма.

Отметим, президент США Джо Байден заявил о готовности "заплатить любую цену" при введении санкций против России в случае ее вторжения в Украину.

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