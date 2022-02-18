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Фінринки і складні технології, але не експорт газу. Білий дім розповів про санкції проти РФ

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Вашингтон, П'ятниця 18 лютого 2022 23:06
Фінринки і складні технології, але не експорт газу. Білий дім розповів про санкції проти РФ Фото: Білий дім розповів про санкції проти Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У разі нападу Росії на Україну США введуть санкції проти російських фінансових інститутів і державних компаній. При цьому обмеження не торкнуться експорт енергоносіїв.

Про це заявив заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Якщо Росія нападе на Україну, ми відповімо рішуче", - сказав Сінгх.

За його словами, санкції США розроблені таким чином, щоб відразу створити найбільшим російським фінансовим інститутам серйозні проблеми. Однак, зазначив представник Білого дому, на першому етапі відключати Росію від системи міжбанківських платежів SWIFT не планується.

Крім того, США готові ввести заходи експортного контролю. Вони покликані позбавити Росію доступу до критично важливих технологій. При цьому обмеження не націлені на можливість російського експорту енергоносіїв.

"Наші (обмежувальні - ред.) заходи не призначені для того, щоб скоротити або ускладнити Російські можливості з постачання енергоносіїв на світові ринки", - уточнив Сінгх.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Євросоюз підготував нові санкції проти Росії на випадок її вторгнення в Україну і вони жорсткіші, ніж під час окупації Криму.

Зазначимо, президент США Джо Байден заявив про готовність "заплатити будь-яку ціну" при введенні санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну.

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