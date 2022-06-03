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Финляндию и Швецию не смогут принять в НАТО на саммите в июне, - МИД Польши

Фото: Финляндию и Швецию не смогут принять в НАТО в июне (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО не сможет принять Финляндию и Швецию в альянс на предстоящем саммите в июне. Этот процесс может затянуться на несколько месяцев.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF.

"Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это намного более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев", - сказал он.

При этом представитель МИД Польши считает, что Турция не сможет заблокировать членство Финляндии и Швеции. По его мнению, Анкара выдвинет условия, поэтому НАТО продолжает вести переговоры.

Напомним, что Турция блокирует вступление Финляндии и Швеции в НАТО и обвиняет скандинавские страны в поддержке курдского терроризма.

Поэтому НАТО созывает встречу дипломатов Турции, Швеции и Финляндии.

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