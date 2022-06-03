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Фінляндію і Швецію не зможуть прийняти в НАТО на саміті в червні, - МЗС Польщі

Фото: Фінляндію і Швецію не зможуть прийняти в НАТО в червні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

НАТО не зможе прийняти Фінляндію і Швецію в альянс на майбутньому саміті в червні. Цей процес може затягнутися на кілька місяців.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF.

"Коли мова йде про прийом до НАТО нових членів, це набагато більш довгостроковий процес. Це не так швидко і не так просто. Це займе мінімум кілька місяців", - сказав він.

При цьому представник МЗС Польщі вважає, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне умови, тому НАТО продовжує вести переговори.

Нагадаємо, що Туреччина блокує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО і звинувачує скандинавські країни в підтримці курдського тероризму.

Тож НАТО скликає зустріч дипломатів Туреччини, Швеції та Фінляндії.

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ШвеціяФинляндияНАТОПольша