Фінляндію і Швецію не зможуть прийняти в НАТО на саміті в червні, - МЗС Польщі

НАТО не зможе прийняти Фінляндію і Швецію в альянс на майбутньому саміті в червні. Цей процес може затягнутися на кілька місяців.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблонський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF .

"Коли мова йде про прийом до НАТО нових членів, це набагато більш довгостроковий процес. Це не так швидко і не так просто. Це займе мінімум кілька місяців", - сказав він.

При цьому представник МЗС Польщі вважає, що Туреччина не зможе заблокувати членство Фінляндії та Швеції. На його думку, Анкара висуне умови, тому НАТО продовжує вести переговори.